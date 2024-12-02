Ds Roma: “Malore Bove? Terribile per tutti, non entro nei dettagli medici. L’importante è che stia bene”

E’ una persona di una grande gentilezza, lui merita di essere felice e in salute sul campo

Edoardo Bove, oggi alla Fiorentina, resta di proprietà della Roma, il direttore sportivo Ghisolfi ha così parlato di lui a Sky Sport: “Ieri è stato terribile per tutti, non entro nei dettagli medici. Ma l’importante è che Edo stia bene. E’ una persona di una grande gentilezza, lui merita di essere felice e in salute sul campo. Mandiamo alla famiglia e all’agente la nostra forza, ringraziamo la Fiorentina”.

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