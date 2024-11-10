Juric non arriva neanche alla conferenza stampa, la Roma lo ha esonerato. Parlerà il ds Ghisolfi

Con un comunicato ufficiale la Roma ha esonerato Ivan Juric dopo la sconfitta contro il Bologna: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane.Ha gestito un ambiente d...

Con un comunicato ufficiale la Roma ha esonerato Ivan Juric dopo la sconfitta contro il Bologna:

"Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane.

Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciato nei prossimi giorni."

La Roma perde 3 a 2 contro il Bologna allo stadio Olimpico. Per la squadra capitolina questa è la quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate di campionato. A parlare al termine della sfida dopo l'esonero di Ivan Juric, Florent Ghisolfi. Lo riporta TMW.

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