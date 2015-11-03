Notizie Roma Bologna Fiorentina

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Juric non arriva neanche alla conferenza stampa, la Roma lo ha esonerato. Parlerà il ds Ghisolfi

10 novembre 2024 18:01

È notte fonda per la Roma. Il Bologna di Italiano espugna l'Olimpico (2-3) e giallorossi fermi a 13 punti

10 novembre 2024 17:31

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