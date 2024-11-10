È notte fonda per la Roma. Il Bologna di Italiano espugna l'Olimpico (2-3) e giallorossi fermi a 13 punti

Il Bologna sale a 18 punti con una partita ancora da giocare. La Fiorentina stacca la Roma di 12 punti

Il Bologna corsaro all'Olimpico di Roma vince per 2-3 e mette sempre di più in crisi i giallorossi. Gli uomini di Vincenzo Italiano conquistano i tre punti grazie alle reti di Castro, Orsolini e Karlsson; non basta la doppietta di El Sharaawy alla Roma che con questa sconfitta rimane ferma al dodicesimo posto della classifica della Serie A a 13 punti.

Ivan Juric adesso è sempre più vicino all'esonero e già nelle scorse ore i Friedkin si erano cautelati contattando Roberto Mancini come sostituto.

LA FIORENTINA VOLA IN TESTA ALLA CLASSIFICA IN ATTESA DI INTER-NAPOLI

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