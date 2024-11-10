Kean con la sua tripletta schianta il Verona, finisce 3-1 al Franchi. La Fiorentina continua a correre in A

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 15:00 affronterà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. La Viola dopo la vittoria di misura in Serie A, è caduta a Cipro, contro l’Apoel Nicosia (2-1) in C...

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 15:00 affronterà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. La Viola dopo la vittoria di misura in Serie A, è caduta a Cipro, contro l’Apoel Nicosia (2-1) in Conference League. Gli scaligeri provengono dal 3-2 casalingo contro la Roma di Ivan Juric, sulle ali dell’entusiasmo proverà a sgambettare in campionato i viola.

PRIMO TEMPO- Al 1' Harroui prova la conclusione dalla destra, il classe 1998 viene chiuso da un'ottimo intervento di Ranieri. Al 4' passaggio in verticale di Beltran per Kean che segna l'1-0 per la Fiorentina trafiggendo Montipò. Viola subito cinica. Al 7' ancora Fiorentina pericolosa con il centravanti viola, Kean calcia, conclusione murata ma è partito in posizione di offside. Al 9' Verona pericoloso, palla deviata in corner e minaccia sventata. Al 17' Bove perde un pallone sanguinoso, Serdar fa un gran gol per l'1-1. Al 31' Beltran si mette in proprio e si accentra per poi andare alla conclusione, palla distante dai pali difesi da Montipò. Al 35' Coppola ammonito per il fallo su Sottil. Al 42' Kean sull'esterno crossa dentro per i compagni, il difensore del Verona spedisce palla in corner. Al 46' Colpani si divora l'occasione del 2-1 per la Fiorentina. Il primo tempo di Fiorentina-Verona finisce 1-1.

SECONDO TEMPO- Al 46' Tengstedt prova a calciare verso la porta non trovando lo specchio. Al 49' ottima combinazione Beltran-Colpani che va alla conclusione da fuori, palla distante dallo specchio. Al 53' ammonito Serdar per fallo su Sottil. Al 59' corner battuto dentro da Adli, c'è ancora lui, Kean, zampata vincente! Fiorentina-Verona 2-1. Al 65' dentro Belahyane e Mosquera, fuori Suslov e Tengstedt. Al 68' Comuzzo per Beltran che fa un gran tiro ma troppo centrale, Montipò salva in due tempi. Al 69' Kean si gira e conclude, Montipò chiude. Al 72' doppia occasione per la Fiorentina, ottimo recupero di Kean che mette dentro per Colpani che cazlcia addosso a Montipò sulla ribattuta, Sottil spara in curva. Al 74' fuori Lazovic e Serdard per Sarr e Kastanos. Al 76' doppio cambio in casa Fiorentina, fuori Adli e Beltran, dentro Richardson e Kouamé. All'81' fuori Bradaric, dentro Daniluc. All'81' fuori Sottil e Colpani, dentro Parisi e Kayode. All'83' Fiorentina pericolosa, Kouamé salta anche il portiere ma a porta vuota mette il pallone in mezzo per Kean che si divora il 3-1. All'85' ripartenza Fiorentina con Kean che prova il diagonale, palla fuori dallo specchio. All'87' fuori Bove, al suo posto Mandragora. Al 92' Kean cala il tris! Fiorentina-Verona finisce 3-1. Giallo per essersi tolto la maglia.

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