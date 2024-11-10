Commisso ha chiamato la squadra per complimentarsi. A colloquio con Palladino, Kean e Comuzzo su tutti

Al triplice fischio è arrivata la chiamata del Presidente Commisso per festeggiare la vittoria che lancia la Fiorentina al primo posto in classifica

Grande gioia per l'ambiente Viola dopo la vittoria per 3-1 sull'Hellas Verona. La Fiorentina grazie ai 3 punti conquistati oggi vola al primo posto in classifica (a pari merito con Atalanta e Napoli ed in attesa di Inter-Napoli di stasera) e regala grande felicità a tutti i tifosi. Il primo di questi è sicuramente il Presidente Commisso che ha chiamato a fine partita e si è complimentato con tutti. In particolare ha parlato con il DG Ferrari, il DS Pradè, con il Mister, Comuzzo e Kean.

LE PAROLE DI RICCARDO SOTTIL

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