TMW: “Oggi l’incontro per trovare l’intesa con Palladino, Goretti alla Fiorentina con un contratto annuale”

La sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiacos non ha frenato la programmazione del futuro da parte della Fiorentina, che si appresta ad accelerare per quanto riguarda il prossimo allenatore e il prossimo collaboratore di Daniele Pradè, direttore sportivo del club gigliato. Secondo quanto appreso da TMW, per sostituire Vincenzo Italiano, i viola andranno su Raffaele Palladino, che è ormai in pole position: già oggi potrebbe esserci l’incontro per blindare l’intesa per un biennale, che lo legherà ai toscani fino al 2026 Tutto fatto invece per Roberto Goretti, che pochi giorni fa ha salutato la Reggiana ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura. Firmerà un contratto annuale. Prenderà il posto di Nicolas Burdisso, ormai ex direttore dell’area tecnica, che ha salutato con un post. lo scrive Tuttomercatoweb

AMRABAT TORNA ALLA FIORENTINA