12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Goretti: “Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario”

News

Goretti: “Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario”

Redazione

12 Novembre · 22:42

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 22:48

TAG:

CommissoFiorentinaGorettiPioliPradèVanoli

Condividi:

di

Il nuovo DS viola parla del cambio di rotta dopo l’esonero di Pioli e le dimissioni di Pradè, difendendo l'operato della società

Tanti i temi toccati da Roberto Goretti nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Queste le sue parole sulle tappe dell’ultima settimana:

Sul caos ho qualcosa da ridire: la società è stata pronta, poi i fatti essenziali sono sempre conditi da una serie di notizie che non sempre sono vere. Dalle dimissioni di Pradè, al Lecce, fino a Pioli, tutti si sono rivelati pronti. Su Pioli è stata una decisione sofferta e un’ammissione che abbiamo sbagliato tutti. Lui è stato esonerato, non ha mai chiesto una buonuscita e pensava di poter risolvere la situazione. È stata una decisione umanamente e professionalmente sofferta. Così come l’addio di Pradè, che un anno fa mi ha coinvolto in questa avventura e lo ringrazio. Abbiamo deciso di fare un reset perché i risultati si vedono dalla classifica. Dobbiamo trasmettere ai calciatori che ci sarà da soffrire e che questa situazione durerà a lungo“.

Sente la responsabilità di lavorare alla Fiorentina?
La Fiorentina è una delle società più importanti del calcio italiano. Ho sempre pensato che la forza di un dirigente è quella di decidere in maniera più lucida possibile con la propria testa. Questa occasione è una sfida ma anche una grande opportunità“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio