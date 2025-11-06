6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Goretti promosso ds da Commisso. Priorità allenatore e poi i rinnovi dei giocatori”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Goretti promosso ds da Commisso. Priorità allenatore e poi i rinnovi dei giocatori”

Redazione

6 Novembre · 09:43

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 09:43

TAG:

CommissoFiorentinaGoretti

Condividi:

di

Per il ruolo di ds non sono state contattate figure esterne

Nelle ore in cui la Fiorentina decideva di separarsi da Pioli e affidare la prima squadra a Galloppa non sono state infatti contattate figure esterne, dallo svincolato Giuntoli a quel Maldini che tanti avrebbero visto bene in viola, e alla fine la decisione (presa in prima persona da Commisso) s’inserisce alla perfezione nel solco delle scelte del passato. Nel tentativo di dare continuità al lavoro dell’attuale gruppo dirigenziale il proprietario americano ha optato di nuovo per una promozione interna, quella di Roberto Goretti, come del resto era avvenuto all’indomani della scomparsa di Barone quando furono ampliate le responsabilità di Ferrari e Pradè.

Adesso che potrà operare in prima persona, sono almeno tre gli aspetti su cui intervenire: la scelta di un nuovo tecnico, i rinnovi in sospeso e il mercato invernale. Anche per questo Goretti ieri è partito con tutta la comitiva viola per la Germania dove seguirà da vicino l’esordio in panchina di Galloppa. I nomi sul taccuino restano quelli di Vanoli, Nesta, Palladino e Mancini, ma in queste ultime ore l’accelerata viola sull’ex granata racconta di una strada che pare ormai tracciata.

Oltre alla questione allenatore dovranno essere chiusi anche i discorsi per i rinnovi di Mandragora («È tutto fatto», ha ammesso ieri il giocatore) e Dodò, mentre a gennaio si valuteranno gli scenari del mercato, che però si prospetta tutt’altro che munifico. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio