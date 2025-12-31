31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Nazione: “Goretti ha già contattato l’Atalanta. Interesse per Samardzic e Brescianini”

Rassegna Stampa

Nazione: “Goretti ha già contattato l’Atalanta. Interesse per Samardzic e Brescianini”

Redazione

31 Dicembre · 09:47

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 09:47

FiorentinaGoretti

Goretti sta cercando rinforzi per la Fiorentina

Goretti ha allacciato da giorni i contatti con l’Atalanta, che di giocatori in uscita ne ha diversi. Su tutti Lazar Samardzic, giocatore che piace alla Fiorentina e non solo. Ci sono anche Lazio e Napoli sull’ex trequartista dell’Udinese. Mercato ne ha anche Marco Brescianini, antico amore della Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato. Occhi puntati in mediana su Eric Martel, altro giocatore che il ds viola non ha mai mollato del tutto, così come McKennie. Entrambi con il contratto in scadenza la prossima estate. Coppola e Becao restano pedine da monitorare in difesa, mentre Dragusin sembra complicato da convincere (anche se, al pari di Becao, reduce da un grave infortunio).

Sul fronte degli esterni offensivi in cima alla lista c’è sempre Jeremie Boga, ai margini di un Nizza che non sta attraversando un bel momento. Possibile possa rientrare nel discorso Richardson, in ogni caso le valutazioni definitive saranno fatte nel momento in cui Fabio Paratici metterà piede al Viola Park. E per questo bisognerà attendere la prossima settimana. Lo riporta La Nazione.

