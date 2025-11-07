7 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Sohm: “Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale”, Goretti: “Dobbiamo allenarci molto!”

Sohm: “Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale”, Goretti: “Dobbiamo allenarci molto!”

7 Novembre · 08:25

All’interno dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ci sono le dichiarazioni dei protagonisti viola dopo la sconfitta di Magonza in Conference League.
Sohm ha commentato cosi’ l’ennesimo ko:

“Non so che dire, anche quando siamo in vantaggio non riusciamo a resistere se gli altri alzano la pressione. Ai tifosi dico che stiamo male anche noi e che a Genova per noi sarà come una finale”.

Anche Goretti è intervenuto ai canali ufficiali:
“Il gol nel recupero ha fatto male. Galloppa è stato bravo e la squadra ha fatto una buona partita. Peccato, ma il momento è questo, dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme. 
I ragazzi sono consapevoli della situazione. 
Di cosa abbiamo bisogno?
Di allenarci, molto!”

Sulla trasferta di Genova:
“Dobbiamo guardare a ogni partita cercando di fare il meglio per risollevarci”.

