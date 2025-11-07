Sohm: “Stiamo male anche noi, a Genova sarà come una finale”, Goretti: “Dobbiamo allenarci molto!”

All’interno dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ci sono le dichiarazioni dei protagonisti viola dopo la sconfitta di Magonza in Conference League.

Sohm ha commentato cosi’ l’ennesimo ko:

“Non so che dire, anche quando siamo in vantaggio non riusciamo a resistere se gli altri alzano la pressione. Ai tifosi dico che stiamo male anche noi e che a Genova per noi sarà come una finale”.

Anche Goretti è intervenuto ai canali ufficiali:

“Il gol nel recupero ha fatto male. Galloppa è stato bravo e la squadra ha fatto una buona partita. Peccato, ma il momento è questo, dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme.

I ragazzi sono consapevoli della situazione.

Di cosa abbiamo bisogno?

Di allenarci, molto!”

Sulla trasferta di Genova:

“Dobbiamo guardare a ogni partita cercando di fare il meglio per risollevarci”.