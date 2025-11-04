4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Goretti non vuole D’Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino

4 Novembre

Aggiornamento: 4 Novembre 2025

Sono ore di caos in casa Fiorentina dopo il disastroso inizio di stagione che vede la Fiorentina da sola all’ultimo posto. In questi minuti è arrivato l’esonero di Stefano Pioli con la squadra affidata ad interim al mister della Fiorentina primavera Daniele Galloppa. Si attende adesso di capire chi sarà il nuovo allenatore della squadra viola. Nelle ultime ore Roberto D’Aversa sembrava in pole position ma sono in corso riflessioni in casa Viola.

Infatti il DT Roberto Goretti, che è in procinto di diventare il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, non è favorevole all’arrivo di D’Aversa. L’ex allenatore dell’Empoli infatti è un nome voluto dagli uomini di Pradè all’interno della società viola. Ma Goretti non è d’accordo e ci sono riflessioni in corso. La squadra al momento spinge la società per il ritorno di Raffaele Palladino

