Bucchioni duro: “Tutto porta alla vendita della Fiorentina. D’Aversa sarebbe stata una scelta folle”

Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista, ha commentato a Radio Bruno la difficile situazione della Fiorentina tra cambi in società e in panchina. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina peggio di cosi non può fare, quello che però non deve mai mancare è l’atteggiamento da parte dei calciatori. Indossare la maglia viola ha un peso, per la città vuol dire tutto. I discorsi che sta facendo la curva adesso, avrebbero dovuto farli in dirigenza. Purtroppo però quando manca Commisso la dirigenza è sempre assente, e non ha un grande autorevolezza.

Vanoli? Non credo siano stati contattati i grandi allenatori come Mancini. L’ingaggio è uno dei parametri con cui la società ha dovuto fare i conti. Puoi andare a prendere tutti gli allenatori del mondo, ma non quello dell’Empoli retrocesso…Nulla contro D’Aversa, che è anche un buon allenatore, ma in questo momento storico sarebbe stata una scelta folle.

Goretti? Magari diventerà un grande direttore sportivo, ma numericamente in questo momento siamo gli stessi da quando Joe non c’è più. Nessuno viene sostituito, ma tutti vengono promossi. Tutto porta alla vendita della Fiorentina, il progetto non c’è più”.