Di Gennaro: “Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione”

A Tuttosport è intervenuto l’ex centrocampista Antonio Di Gennaro per parlare della situazione in casa viola: “Non si può mollare ora ma la Fiorentina ha quasi entrambi i piedi in B e bisogna stare attenti. Ci vuole un’altra dirigenza però, con figure di spessore con tutto il rispetto per Goretti e Ferrari perché ora tanti giocatori vanno messi fuori e devi avere qualcuno che non ha problemi a farlo con una grande esperienza per gestire queste situazioni così delicate.”

Sulla difesa: “Non mi convince nessuno dei difensori attuali perché non sono affidabili, mi piace solo Comuzzo che non è al meglio ma è un abile marcatore. Voglio dire solo che non si può giocare con la maglia arancione quando ti giochi la vita perché la storia è viola.”