Corriere Fiorentino rivela: “Goretti in estate contattato dalla Juve. Ha rinunciato, scegliendo Firenze”

Classe 1976, un passato da calciatore, Goretti ha di fronte a sé la sfida più importante di una carriera che l’ha visto fare bene in serie C sia alla Reggiana sia a Perugia, dove oltre a svariate plusvalenze ha seguito anche la cessione di Mancini all’Atalanta mandando su tutte le furie Corvino che aveva visto crescere il difensore nel vivaio viola.

Insomma, anche se nel curriculum non ci sono promozioni nella massima serie (una in B però sì) il suo nome è da tempo tra i più apprezzati a livello nazionale tanto che in estate la Juventus aveva preso in considerazione il suo profilo salvo rinunciare davanti alla sua voglia di restare a Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.