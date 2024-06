Goretti: “La Fiorentina in attacco ha sempre avuto giocatori forti, Palladino giovane e con grande carica”

Il nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina si è presentato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole: “La prima cosa che ti rimane in mente della Fiorentina è la bellezza di Firenze, la bellezza del posto e la bellezza della Fiorentina. Da calciatore sono cresciuto nel Perugia, poi 3 anni al Napoli e 3 al Bologna e dopo ho girato tante piazze, fino alla Reggiana in cui ho iniziato la mia seconda vita. Il calcio è un gioco fantastico, ma è cambiato molto perchè cambia la nostra società, alla base di tutto c’è sempre la passione. Era sempre bello venire a giocare al Franchi, una volta ho giocato contro Batistuta gli ho chiuso il destro in scivolata ma ha segnato con il sinistro, la Fiorentina davanti ha sempre avuto giocatori forti. La Fiorentina ha scelto un allenatore giovane che ha grande carica, come nella storia dell’ultimo decennio della Fiorentina. Sono qui per essere a disposizione di Pradè e guadagnarmi la sua fiducia, 1 mese e mezzo fa mi ha chiamato per spiegarmi le sue idee per la Fiorentina e lo ringrazio per questa opportunità. Il Viola Park è più bello di come lo raccontano ed è un messaggio di Commisso su dove vuole portare la Fiorentina e serve del tempo, alla lunga il lavoro negli anni porta i risultati e deve diventare una fabbrica di calciatori. Al termine della primavera c’è da fare un salto altissimo e serve un percorso intermedio dove i ragazzi devono giocare, serve pazienza ma ogni anno la Fiorentina porta qualcuno in prima squadra. Sceglierà Palladino chi coinvolgere dei giovani. Sarà un estate difficile perchè non avrà subito a disposizione tutti e alcuni hanno terminato i loro prestiti e il loro contratto. Non ho parlato con Commisso ma quello che ha fatto parla per lui. Credo che sia sempre tutto un mix di forza di volontà e fortuna, in Serie b con il Perugia abbiamo fatto bene, a Cosenza situazione difficile, a Reggio Emilia ho salvato la Reggiana in b dopo 25 anni, continuerò a parlare poco e studiare molto, il segreto è mettersi sempre in discussione.

