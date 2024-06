Kean e Zaniolo alla Fiorentina? “Di Biagio ci mise fuori, avevamo fatto ritardo per giocare alla play”

Kean e Zaniolo sono entrambi in orbita Fiorentina e non è da escludere che possano arrivare a Firenze entrambi a vestire la maglia della Fiorentina, loro che sono grandi amici e che spesso sono finiti al centro di voci extra campo per i loro comportamenti fuori dalle righe, come quella volta che vennero fatti fuori dal ritiro della Nazionale U21 per un ritardo ad una riunione e per le mancate scuse al mister e i compagni, questo il racconto dell’episodio da parte di Kean: “Ero con Zaniolo, lui metteva musica ad alto volume, giocavamo alla play e alle 11 c’era riunione. Alle 10 e 58 eravamo ancora lì, abbiamo aspettato un sacco di tempo l’ascensore e siamo arrivati alle 11:05. Il mister Di Biagio ci fa: ‘Allora? Non va bene’. E io: ‘Mi scusi mister, siamo arrivati in ritardo”. Mi sono scusato con la squadra mentre a Nicolò faceva ridere la cosa, io lo guardavo e gli dicevo “Ma che c…. ridi?'”. Da ragazzo mi mettevano fuori perché non sapevo ancora come stare in mezzo agli altri. Mi mettevano ad aiutare i magazzinieri, a pulire gli spogliatoi per farmi capire”. C’è da dire che da quel giorno ad oggi i due sono cambiati, entrambi sono diventati padri ed è molto tempo che non finiscono sui giornali per il loro comportamento, vedremo dunque se si ritroveranno a Firenze

