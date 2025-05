Nazione non ha dubbi: “Il rinnovo a Palladino? Scelta divisiva ma di forte programmazione”

Il suo cellulare è squillato quando era da poco passata l’ora di pranzo. Da una parte Raffaele Palladino, in piena trance agonistica in vista della gara col Betis che vale la finale di Brelsavia. Dall’altro capo del telefono Rocco Commisso, che direttamente dall’America ha annunciato all’allenatore il suo rinnovo di contratto fino al 2027. Una notizia inattesa per l’ex Monza, che quasi si sentiva pronto a giocarsi una fetta del suo futuro proprio stasera contro gli spagnoli. E invece no: avanti tutta almeno per altri due anni. Una scelta di calcio divisiva (per i tifosi) ma di forte programmazione (per il club) che ha fatto felicissimo l’allenatore. Lo scrive La Nazione.