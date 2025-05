Kean out a Venezia, ma i precedenti sorridono alla Fiorentina. Vinte 5 gare su 6 senza di lui

Come già anticipato, Moise Kean non sarà tra i convocati per la sfida della Fiorentina contro il Venezia. L’attaccante viola ha accusato un fastidio muscolare nell’ultima azione della gara di Conference League contro il Betis, e lo staff ha deciso di non rischiarlo.

In attacco, Raffaele Palladino dovrebbe puntare sulla coppia Gudmundsson-Beltrán, anche perché Zaniolo sarà assente per squalifica. Nonostante l’assenza di Kean, i numeri sorridono alla Fiorentina: nelle sei partite disputate senza il suo centravanti titolare, la squadra ha conquistato cinque vittorie, con cinque marcatori differenti. Un dato che conferma la pericolosità offensiva dei viola anche senza il loro numero nove.