Il Genoa rovina la festa al Napoli. L’Inter accorcia e domenica ospita la Lazio: sorride la Fiorentina

Il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Genoa al Maradona, in una serata che avrebbe potuto consolidare il primato e che invece riapre la corsa al titolo.

E dire che la partita si era messa sui binari giusti. Dopo appena quindici minuti, Romelu Lukaku porta avanti i partenopei, mandando in visibilio uno stadio tutto esaurito. Ma il vantaggio dura poco: un’autorete sfortunata di Meret rimette tutto in parità prima dell’intervallo. Nella ripresa, Raspadori riporta avanti il Napoli al 65’, ma ancora una volta la squadra di Conte si fa raggiungere. Al minuto 84, è Vasquez, con un colpo di testa preciso, a firmare il definitivo pareggio. Un 2-2 che pesa. Il Napoli si mangia le mani per una chance sciupata, e l’Inter, ora ad un solo punto dagli azzurri ringrazia. La prossima giornata potrebbe essere cruciale: gli uomini di Conte faranno visita al Parma, mentre i nerazzurri ospiteranno la Lazio in uno dei big match di giornata.

In attesa della gara di Venezia (e di Atalanta-Roma) sorride anche la Fiorentina, che osserva con attenzione la lotta in vetta: il risultato del Maradona può tornare utile nella volata per l’Europa. E per Conte, ogni passo mancato ora può costare caro.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78; Inter 77; Atalanta* 68; Juventus e Lazio 64, Roma* 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina* 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Empoli e Lecce 28; Venezia* 26; Monza 18.

*una partita in meno