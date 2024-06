Pedullà: “Kean alla Fiorentina operazione da 15 milioni. Juventus e calciatore disponibili all’operazione”

Moise Kean è un obiettivo sempre più concreto della Fiorentina. Seguito dai viola già lo scorso gennaio quando Palladino – come anticipato in quei giorni – era l’allenatore del Monza e stava spingendo per portarlo in Brianza, a conferma di un gradimento assoluto per l’attaccante classe 2000. Ma a quei tempi non c’erano margini, adesso sì e la fiducia della Fiorentina aumenta sempre più. Operazione da circa 15 milioni (ricordiamo che l’attaccante ha un contratto con la Juventus in scadenza tra poco più di un anno) che, se fosse chiusa entro il 30 giugno, porterebbe i viola magari a risparmiare qualche milione. Lo scrive Alfredo Pedullà

