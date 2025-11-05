5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:36

Criscitiello attacca Goretti: “Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana”

Criscitiello attacca Goretti: “Non può fare il direttore alla Fiorentina, è un profilo da Perugia o Reggiana”

Mirko Carmignani

5 Novembre · 13:36

Il noto giornalista e direttore di Sportitalia ha attaccato il nuovo direttore sportivo gigliato nominato oggi

Ad Aura Sport è intervenuto Michele Criscitiello per parlare della Fiorentina: “I giocatori non sono mai stati con Pioli e hanno giocato con disonestà sportiva per mandarlo via perché non puoi fare una prova del genere in casa con il Lecce dove non hai mai fatto un tiro in porta. La Fiorentina è senza Barone e con un Presidente che risiede in America e non può seguire le vicende della squadra, lasciando in mano tutto a dirigenti sbagliati perché la squadra può fare 14 punti, ma non può essere ultima con 4 ed è inaccettabile.”

Prosegue: “Pioli ha avuto molte colpe, ma gli hanno costruito male la squadra. Ferrari non può fare il direttore generale senza esperienza visto che faceva comunicazione così come Pradé che non era uomo di calcio ma di relazioni. L’unico era Goretti che era direttore in C a Perugia e in B con la Reggiana, lui è il vero problema e lo dico da mesi. “

Sulla Fiorentina: “Il mercato è stato fatto male basta vedere gli attaccanti che sono tutti uguali e con lo stesso procuratore ed è stato fatto da Goretti che Barone non avrebbe mai assunto per lavorare in società, capiamolo perché non inizia ad avere delle responsabilità oggi questo signore. L’ultimo mercato l’ha fatto lui a Firenze.” 

