5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino sicuro: “Ferrari e Goretti hanno licenziato D’Aversa ancora prima che firmasse”

Redazione

5 Novembre · 12:11

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 12:12

D'Aversa Ferrari Fiorentina Goretti

Il nome di D'Aversa non ha scaldato i dirigenti viola

Il d.g. Alessandro Ferrari e il direttore tecnico Roberto Goretti infatti hanno licenziato D’Aversa prima ancora che firmasse, e hanno affidato la squadra ad interim all’allenatore della Primavera. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

