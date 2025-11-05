Corriere Fiorentino sicuro: “Ferrari e Goretti hanno licenziato D’Aversa ancora prima che firmasse”

Il d.g. Alessandro Ferrari e il direttore tecnico Roberto Goretti infatti hanno licenziato D’Aversa prima ancora che firmasse, e hanno affidato la squadra ad interim all’allenatore della Primavera. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
5 Novembre · 12:11
Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 12:12
