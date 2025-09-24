Criscitiello: “La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano”

Al podcast Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato della Fiorentina: “Alla Fiorentina manca la base perché Commisso non c’è perché vive in America e già se sei presente h24 puoi avere delle difficoltà, figuriamoci se non ci sei mai. In più, Barone non è stato sostituito perché lui era Commisso ma presente, quindi la sua scomparsa è stata devastante per la società perché con tutto il rispetto per chi c’è ora, ma il vuoto non è stato riempito.”

Su Goretti: “Non può fare il mercato per la Fiorentina perché faceva il direttore in B e in C dove era bravo, ma ripeto è adatto per quelle categorie e non può fare la gestione sportiva della Fiorentina e prendendolo hai fatto un grande errore. Non è colpa di Pioli, ma i problemi sono per via dell’assenza della società e per aver dato la gestione del mercato in mano a chi non lo può fare.”

Prosegue: “Questa squadra è stata costruita al contrario perché si vede l’inesperienza di chi l’ha fatta e di certo Pioli non è diventato uno stupido, ma pure lui si trova con una squadra che è incompleta e senza una figura di riferimento a cui rivolgersi in settimana come era Barone che era l’uomo del presidente con cui tutti potevano parlare e lui risolveva i problemi anche personali di tutti.”