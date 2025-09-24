24 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Criscitiello: “La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano”

Mirko Carmignani

24 Settembre · 13:37

Aggiornamento: 24 Settembre 2025 · 13:38

#FiorentinaBaroneCriscitielloGorettiPioli

Il direttore di Sportitalia ha criticato la gestione della Fiorentina in questo brutto avvio di campionato

Al podcast Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato della Fiorentina: “Alla Fiorentina manca la base perché Commisso non c’è perché vive in America e già se sei presente h24 puoi avere delle difficoltà, figuriamoci se non ci sei mai. In più, Barone non è stato sostituito perché lui era Commisso ma presente, quindi la sua scomparsa è stata devastante per la società perché con tutto il rispetto per chi c’è ora, ma il vuoto non è stato riempito.”

Su Goretti: “Non può fare il mercato per la Fiorentina perché faceva il direttore in B e in C dove era bravo, ma ripeto è adatto per quelle categorie e non può fare la gestione sportiva della Fiorentina e prendendolo hai fatto un grande errore. Non è colpa di Pioli, ma i problemi sono per via dell’assenza della società e per aver dato la gestione del mercato in mano a chi non lo può fare.”

Prosegue: “Questa squadra è stata costruita al contrario perché si vede l’inesperienza di chi l’ha fatta e di certo Pioli non è diventato uno stupido, ma pure lui si trova con una squadra che è incompleta e senza una figura di riferimento a cui rivolgersi in settimana come era Barone che era l’uomo del presidente con cui tutti potevano parlare e lui risolveva i problemi anche personali di tutti.”

 

