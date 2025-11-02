2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:53

Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia

Flavio Ognissanti

2 Novembre · 19:47

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 19:47

FerrariFiorentinaGorettiPioli

Caos totale in casa Fiorentina sia in campo che fuori. Goretti e Ferrari non concordi sulla gestione. Le ultime

Sono ore concitate in casa Fiorentina dopo l’ennesima prestazione imbarazzante stagionale, questa volta è arrivata la sconfitta contro il Lecce che ha visto anche la furiosa contestazione dei tifosi durante e dopo la gara. In questo momento, come abbiamo già scritto, si sta discutendo con Stefano Pioli per trovare un accordo per la risoluzione contrattuale dato che il tecnico non vuole dimettersi nonostante tutti i disastri che ha fatto. Dopo le dimissioni di ieri del direttore sportivo Daniele Pradè, adesso i due dirigenti incaricati di prendere delle decisioni sono Alessandro Ferrari, direttore generale, e Roberto Goretti, direttore tecnico. I due stanno discutendo su chi deve avere la gestione del momento e deve prendere delle decisioni in merito soprattutto al nuovo tecnico ma non solo. Se Goretti non dovesse avere poteri, allora non è da escludere un altro addio imminente in casa Fiorentina.

