Corriere Fiorentino: “Un mediano di personalità ed un difensore rapido: ecco i giocatori che servono”

Di contro l’opportunità per il club di Commisso di inserire elementi funzionali come un mediano di personalità e un difensore rapido. Anche per questo sono tornati di moda parecchi profili già seguiti in estate, come il tedesco Eric Martel in scadenza di contratto nel giugno prossimo con il Colonia o il vecchio pallino dell’Udinese Sandi Lovric, mentre per quanto riguarda la retroguardia resta viva l’ipotesi Diogo Leite, centrale portoghese dell’Union Berlino per il quale i tedeschi chiedono una decina di milioni di euro seppure, in assenza di rinnovo contrattuale, sia destinato a liberarsi a costo zero dal febbraio del prossimo anno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.