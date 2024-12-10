TMW: "La Cremonese ha messo gli occhi su Goretti per la prossima stagione, è in scadenza"

La Cremonese guarda in Serie A. Occhi puntati su Firenze. Nel mirino c’è Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina.La società del Presidente Arvedi - attualmente impegnata in campionato in p...

La Cremonese guarda in Serie A. Occhi puntati su Firenze. Nel mirino c’è Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina.La società del Presidente Arvedi - attualmente impegnata in campionato in piena zona playoff in B - pensa al dirigente perugino. È una possibilità che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. Goretti infatti al momento è in scadenza di contratto con la Fiorentina. E la Cremonese tenta il colpo per il futuro…Lo scrive Tuttomercatoweb

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