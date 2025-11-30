1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:02

Goretti: "Ho sentito i giocatori e hanno detto: 'Noi e la Fiesole ci salviamo'. Serve consapevolezza."

30 Novembre

Aggiornamento: 30 Novembre 2025 · 21:23

Goretti

Il DG viola tra fiducia nello spogliatoio e monito sulla classifica: "Per salvarci serve consapevolezza. imbocca al lupo a Palladino"

Roberto Goretti, il DG della Fiorentina, Il direttore tecnico della Fiorentina, ha parlato di ciò che è stato detto tra i giocatori e la curva fiesole alla fine della partita: “La partita si può vedere in due modi, guardando alla classifica oppure no. Se non la si guarda la gara di oggi è importante, l’atteggiamento avuto è quello giusto. Siamo stati anche sfortunati, almeno un gol l’avremmo meritato. La strada ora è quella della dedizione assoluta, in tutte le gara dovremo cercare di prendere i tre punti lottando per cambiare il momento sapendo che tutto non avviene in un click. Dobbiamo riportare la fortuna dalla nostra parte perché forse non ce la stiamo meritando. Sereve resilienza e mentalità per fare il meglio in ogni gara”.

Sui tifosi: “Ho sentito i ragazzi nello spogliatoio e hanno detto “Noi e la Fiesole ci salviamo”, è stato uno scambio di messaggi importante. Ora per venire fuori dal fondo della classifica serve consapevolezza. Faccio anche l’imbocca al lupo al nostro ex mister Palladino da parte mia e della società”.

