Bagnoli su Goretti: “Lui ed il suo staff conoscono il calcio di ogni posto, c’è da aspettarsi qualche sorpresa”
Il procuratore sportivo ha analizzato la situazione di alcuni calciatori viola, esprimendo la sua opinione sui nomi accostati alla Fiorentina
Il procuratore Andrea Bagnoli è intervenuto a RadioFirenzeViola per parlare di Fiorentina: “La Fiorentina deve essere attenta in vista del mercato di riparazione, con cui prendere giocatori importanti per tirarsi fuori dalla situazione attuale. Fagioli? Penso che la Fiorentina voglia recuperarlo. Per me è un giocatore importante, fra i prospetti più importanti d’Italia”.
Su Dodò: “Penso che sia uno di quegli esterni che tutte le società italiane vorrebbero avere sulla fascia. Credo ci sia bisogno di tempo e di parlare di progetti per il rinnovo, se la Fiorentina gli mette davanti un progetto, credo possa rimanere”.
Sul nome di Leite: “Lui è un giocatore di grande prestanza fisica, uno di quelli più attenzionati in Europa, costa tra i 10 e 15 milioni anche perché è in scadenza. È un giocatore importante e in Italia può fare bene, dato che può giocare sia a destra che a sinistra”.
Su Tessmann: “Un calciatore, quando è richiesto da un allenatore con cui ha già fatto bene, credo abbia più possibilità di venire. Al di là degli agenti e dei problemi con loro, credo che bisogna cercare di accontentare l’allenatore a tutti i costi”.
Su Goretti: “Ha sempre lavorato bene a livello di scout, e c’è da aspettarsi qualcosa di sorprendente, perché lui e il suo staff conoscono il calcio di ogni angolo del mondo”.
Sulle occasioni dal Sudamerica: “Andrei su Yago del Flamengo, difensore dell’Under 20 brasiliana, mentre come centrocampista esterno su Leonardinho del Vasco de Gama, classe 2005. Sono operazioni che costano un po’, bisogna anticipare i tempi”.