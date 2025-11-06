6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:24

Goretti duro: “I ragazzi sanno che devono allenarsi, di cosa abbiamo bisogno? Allenarci e molto”

6 Novembre · 22:14

ACF FiorentinaGoretti

Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti è intervenuto in mixed zone al termine della sconfitta subita in Conference League contro il Mainz:

“Una sconfitta che fa male, ci dispiace molto. Mister Galloppa è stato bravo, la squadra ha fatto una buona partita, è stato veramente un peccato. Dobbiamo cercare di restare uniti per cercare di riportare in equilibrio una situazione delicata. Ma io credo che i ragazzi sono consapevoli della situazione che sta vivendo la Fiorentina. Sanno che devono compattarsi e dare tutto, allenarsi, allenarsi e allenarsi per trovare quella giusta connessione tra di loro per arrivare ai risultati. Ci dobbiamo allenare, molto! Abbiamo bisogno di allenarci. Le partite di campionato sono importanti tutte! In Conference importantissime tutte! Pian piano dobbiamo fare meglio.”

