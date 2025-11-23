23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:46

Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Esclusive

Flavio Ognissanti

23 Novembre · 22:46

di

Dopo mesi si distanza e silenzio si sta sbloccando la situazione riguardante il rinnovo di contratto di Dodó con la Fiorentina

Dodó e la Fiorentina tornano a parlarsi per il rinnovo di contratto. Questo pomeriggio è andato in scena l’incontro tra il procuratore del terzino brasiliano e il direttore sportivo viola Roberto Goretti, un faccia a faccia positivo tra le parti. Prima dell’incontro con la società, Dodó e il suo agente si sono incontrati per delineare la situazione, il calciatore viola é legatissimo ai colori viola. Dopo questo incontro positivo l’appuntamento è per i prossimi giorni dove la società farà una nuova offerta per il rinnovo di contratto dopo mesi e mesi di silenzio e distanza.

