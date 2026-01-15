Nazione: “Paratici sarà ds della Fiorentina come Goretti. Le normative non lo vietano”

Fabio Paratici sarà viola, anche a livello ufficiale. La carica? Direttore sportivo. Non responsabile dell’area tecnica come si era da sempre immaginato. Ruolo che più operativo non si può, al momento ricoperto da Roberto Goretti. Che continuerà a lavorare al fianco di Paratici anche dal 4 febbraio in poi. Inizio del mese nel quale la Fiorentina comunicherà un organigramma aggiornato e in quel momento capiremo anche la carica ricoperta dallo stesso Goretti. Non è nemmeno da escludere a priori che entrambi possano essere ds, le normative non lo vietano. Ma in sostanza poco cambia, perché carica più carica meno Goretti sarà fra i più stretti collaboratori di Paratici. I due si stimano e si sono già confrontati a lungo sul da farsi nel corso del mercato di gennaio. Lo scrive La Nazione.