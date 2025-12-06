Goretti: “Vanoli non è qui a parlare perchè c’è in atto una presa di coscienza della situazione”

Il DS della Fiorentina, Roberto Goretti, è stato intervistato da Dazn dopo aver perso 3-1 contro il Sassuolo, queste sono le sue parole: “Il fatto che Vanoli non sia ancora qui a parlare è perchè c’è in atto una presa di coscienza della situazione. I tifosi oggi hanno risposto ma noi no. Ci siamo dimenticati di venire. Abbiamo dimostrato di non essere squadra. In alcune sfide siamo migliorati ma non oggi. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere la situazione continueremo a fare certe partite e questo non va bene”.

Sull’atteggiamento: “Se non c’è fiducia nel compagno e massima collaborazione la situazione diventa un problema, questo è quello che si è visto oggi. Vanno ritrovate le piccole cose che messe insieme sono determinanti. Qui però è ora passata per farlo”.