6 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Goretti: “Vanoli non è qui a parlare perchè c’è in atto una presa di coscienza della situazione”

News

Goretti: “Vanoli non è qui a parlare perchè c’è in atto una presa di coscienza della situazione”

Redazione

6 Dicembre · 18:09

Aggiornamento: 6 Dicembre 2025 · 18:20

TAG:

Goretti

Condividi:

di

Il DG viola dopo il 3-1 col Sassuolo ringrazia i tifosi, male la squadra: “Non siamo stati squadra, manca fiducia e serve una svolta emotiva”

Il DS della Fiorentina, Roberto Goretti, è stato intervistato da Dazn dopo aver perso 3-1 contro il Sassuolo, queste sono le sue parole: “Il fatto che Vanoli non sia ancora qui a parlare è perchè c’è in atto una presa di coscienza della situazione. I tifosi oggi hanno risposto ma noi no. Ci siamo dimenticati di venire. Abbiamo dimostrato di non essere squadra. In alcune sfide siamo migliorati ma non oggi. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere la situazione continueremo a fare certe partite e questo non va bene”.

Sull’atteggiamento: “Se non c’è fiducia nel compagno e massima collaborazione la situazione diventa un problema, questo è quello che si è visto oggi. Vanno ritrovate le piccole cose che messe insieme sono determinanti. Qui però è ora passata per farlo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio