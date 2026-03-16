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Goretti: “La Fiorentina deve riuscire a centrare l’obbiettivo pensando anche al domani”

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Goretti: “La Fiorentina deve riuscire a centrare l’obbiettivo pensando anche al domani”

Redazione

16 Marzo · 20:29

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 20:29

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Le parole di Roberto Goretti a pochi minuti dal fischio di inizio di Cremonese-Fiorentina match fondamentale per salvezza

A pochi minuti dal fischio di inizio di Cremonese-Fiorentina, Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di Dazn.
Ecco le parole del all’interno del prepartita:

Partita importante, lo dice la classifica. La Fiorentina deve riuscire a centrare l’obbiettivo che è un obbiettivo molto importante”.

Su Solomon e Kean
Solomon sta finendo il percorso riabilitativo, lo avremo sicuramente dopo la sosta per Verona.
Moise ha avuto mesi complicati e mesi difficili per una serie di problemi che avuto. Si sono sovrapposti due infortuni, ha lavorato tanto dopo Udine con doppie sedute tutti i giorni e vuole esserci e stasera sarò l’allenatore che deciderà i minuti.”

Sul lavoro con Paratici e Ferrari:
Paratici e Ferrari lavorano fianco a fianco tutti i giorni con grande carica e grande entusiasmo. La Fiorentina nei mesi di novembre e dicembre che ha vissuto da ultimissima in classifica, ha deciso di iniziare un percorso e un processo di quello che dovrà essere il domani della Fiorentina del presente e del futuro. Guardando quello che sta succedendo oggi perché la Fiorentina deve salvare la stagione pensando anche al domani”.

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