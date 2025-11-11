Mpasinkatu su Goretti: “Ha l’occasione della vita. È bravo nello scouting, mercato di gennaio complesso”

Malu Mpasinkatu, opinionista di Palla al Centro su RadioFirenzeViola è intervenuto oggi per parlare della situazione della Fiorentina e del mercato di gennaio, queste sono le sue parole: “Io posso solo che parlare bene di Goretti, ho tanta stima, ha fatto l’esperienza in B con il Perugia, ha fatto bene alla Reggiana e a Cosenza. Bisogna dargli l’opportunità, prendere posto di chi era il suo superiore a livello gerarchico non è facile. Ha un’opportunità importante, è molto bravo nello scouting soprattutto all’estero. Si sa dove poter andare a intervenire anche a gennaio con un mercato difficile, ci sono tante soluzioni anche se è difficile perché i bravissimi non te li danno, è un mercato di riparazione. Nello staff tecnico c’è Raffaele Rubino che ha fatto già il direttore in serie C e non si troverà solo. Sono due giovani dirigenti preparati che hanno l’opportunità della vita, peggio di così però non si può fare”.

Su Tessman: “Era da prendere subito quando era uscito a Venezia, noi tentenniamo e sbagliamo nelle tempistiche, c’è da tenerlo in forte considerazione, gioca al Lione titolare non so se abbia voglia di tornare in Italia”.

Su Mckennie: “E’ un giocatore che a Spalletti piace tantissimo e non ce lo daranno mai, si parla di un possibile rinnovo alla Juve. Qualche settimana fa ti potevo dire di si, però ora con il nuovo allenatore della Juve ti dico di no”.

Su Pjanic: “Non è Modric pero è di un livello importante, per fare girare la squadra avrebbe la personalità per farlo, potrebbe essere adatto. Un difensore che mi piacerebbe invece è Axel Disasi del Chelsea, ti può guidare la difesa, ti da l’aggressività che può servire in difesa”.