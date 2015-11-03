Notizie Mpasinkatu Fiorentina

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Mpasinkatu: "Contro il Torino Vanoli ha fatto quello che poteva, i giocatori devono prendersi le loro responsabilità"

13 febbraio 2026 17:29

Mpasinkatu: "Fiorentina-Juventus può essere la partita della svolta. Acheampong è fortissimo"

20 novembre 2025 22:20

Mpasinkatu su Goretti: "Ha l’occasione della vita. È bravo nello scouting, mercato di gennaio complesso"

11 novembre 2025 17:56

Mpasinkatu: "La situazione è critica ma bisogna andare avanti con Pioli fino alla sosta, poi si vedrà"

28 ottobre 2025 17:10

Mpasinkatu: "La Fiorentina ha paura, si è spenta dopo il gol di Leao. Serve una scossa immediata"

22 ottobre 2025 16:31

Mpasinkatu duro: "Gudmundsson deludente, Gosens irriconoscibile. La squadra deve metterci la faccia"

06 ottobre 2025 18:14

Mpasinkatu: "Dodo è protagonista alla Fiorentina, al Barcellona uno dei tanti. Credo possa restare"

16 aprile 2025 17:00

Mpasinkatu: "Karamoh può diventare un crac del calcio mondiale come Mbappè. Diallo come Koulibaly"

14 giugno 2017 19:17

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