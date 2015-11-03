Notizie Mpasinkatu Fiorentina

Mpasinkatu: "Contro il Torino Vanoli ha fatto quello che poteva, i giocatori devono prendersi le loro responsabilità"
13 febbraio 2026 17:29
Mpasinkatu: "Fiorentina-Juventus può essere la partita della svolta. Acheampong è fortissimo"
20 novembre 2025 22:20
Mpasinkatu su Goretti: "Ha l’occasione della vita. È bravo nello scouting, mercato di gennaio complesso"
11 novembre 2025 17:56
Mpasinkatu: "La situazione è critica ma bisogna andare avanti con Pioli fino alla sosta, poi si vedrà"
28 ottobre 2025 17:10
Mpasinkatu: "La Fiorentina ha paura, si è spenta dopo il gol di Leao. Serve una scossa immediata"
22 ottobre 2025 16:31
Mpasinkatu duro: "Gudmundsson deludente, Gosens irriconoscibile. La squadra deve metterci la faccia"
06 ottobre 2025 18:14
Mpasinkatu: "Dodo è protagonista alla Fiorentina, al Barcellona uno dei tanti. Credo possa restare"
16 aprile 2025 17:00
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