"Paratici conosce Irankunda, ma per lui il Watford non intende scendere sotto i 30 milioni ora"

Il giocatore australiano ha attratto l'interesse di Paratici nel mercato

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha espresso la sua opinione su Nestory Irankunda, l'esterno offensivo australiano classe 2006 di proprietà del Watford che è stato accostato alla Fiorentina.

Questo il commento dell'esperto dirigente: "Il cartellino di Irankunda è controllato dalla famiglia Pozzo, ma il Bayern Monaco si è garantito una quota pari al 50% sulla sua futura rivendita. Recentemente sono circolate diverse indiscrezioni e Fabio Paratici monitora con attenzione il profilo del ragazzo, tuttavia questa specifica clausola sulla percentuale obbliga i dirigenti degli Hornets a non fare sconti, fissando una valutazione minima di almeno 30 milioni di euro".