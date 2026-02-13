13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:25

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Mpasinkatu: “Contro il Torino Vanoli ha fatto quello che poteva, i giocatori devono prendersi le loro responsabilità”

Redazione

13 Febbraio · 17:29

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 17:30

MpasinkatuVanoli

di

Mpasinkatu avverte la Fiorentina: Como in grande forma, ma i viola non sono inferiori, i giocatori si devono responsabilizzare

Malù Mpasinkatu, ha parlato della sfida contro il Como ai microfoni di RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “Ogni partita è a sé, si affronta un Como in grande forma, mi piace come gioca a calcio. È una squadra fatta di giovani che giocano con spensieratezza, che a volte peccano nel non chiudere le partite. Se pensano di giocare contro una squadra da retrocessione sbagliano, la Fiorentina è ben superiore”.

Su Vanoli: “In questo momento non serve cambiare allenatore. I giocatori devono prendersi le loro responsabilità, sapere che maglia indossano e sapere che quelle zone non sono da Fiorentina. Vanoli negli ultimi minuti contro il Torino ha urlato a tutti per dare indicazioni e mantenere la concentrazione. Vanoli ha fatto quello che poteva, poi sta ai giocatori. Ora sono tutti sotto esame. Penso che l’idea di Paratici sarà raggiungere la salvezza per poi tirare una linea e ripartire”.

