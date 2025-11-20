Mpasinkatu: “Fiorentina-Juventus può essere la partita della svolta. Acheampong è fortissimo”

L’intermediario di mercato Mpasinkatu ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola. Ecco le sue parole: “Dopo le soste nazionali ci sono un sacco di cose da oliare, specialmente coi cambi allenatore. La Fiorentina deve pensare a se stessa piuttosto che alla Juventus: deve essere l’opportunità della svolta, ed è la partita perfetta per i tifosi. Senza Vlahovic la Juve avrà solo Yildiz e Openda davanti per fare male. Kean è stato ritrovato e ovviamente non voleva mancare proprio contro la Juventus, credo che sarà l’arma in più per la Fiorentina.”

Riguardo al nome di Josh Acheampong, accostato alla Fiorentina: “Lo conosco bene perchè lo avevo proposto ad una squadra italiana per le giovanili, ma è così forte che ci sarebbe rimasto solo mezza giornata! Lui è del Chelsea, un esterno a tutta fascia del 2007 con enormi margini di miglioramento. Il Chelsea lo lascia perchè hanno grande abbondanza di giocatori forti, è un’occasione da prendere al volo.”