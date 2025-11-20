20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mpasinkatu: “Fiorentina-Juventus può essere la partita della svolta. Acheampong è fortissimo”

Radio

Mpasinkatu: “Fiorentina-Juventus può essere la partita della svolta. Acheampong è fortissimo”

Redazione

20 Novembre · 22:20

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 22:20

TAG:

acheampongFiorentinaJuventusMpasinkatu

Condividi:

di

L'intermediario di mercato Mpasinkatu ha parlato della sfida Fiorentina-Juventus e di Josh Acheampong a Radio Firenze Viola.

L’intermediario di mercato Mpasinkatu ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola. Ecco le sue parole: “Dopo le soste nazionali ci sono un sacco di cose da oliare, specialmente coi cambi allenatore. La Fiorentina deve pensare a se stessa piuttosto che alla Juventus: deve essere l’opportunità della svolta, ed è la partita perfetta per i tifosi. Senza Vlahovic la Juve avrà solo Yildiz e Openda davanti per fare male. Kean è stato ritrovato e ovviamente non voleva mancare proprio contro la Juventus, credo che sarà l’arma in più per la Fiorentina.”

Riguardo al nome di Josh Acheampong, accostato alla Fiorentina: “Lo conosco bene perchè lo avevo proposto ad una squadra italiana per le giovanili, ma è così forte che ci sarebbe rimasto solo mezza giornata! Lui è del Chelsea, un esterno a tutta fascia del 2007 con enormi margini di miglioramento. Il Chelsea lo lascia perchè hanno grande abbondanza di giocatori forti, è un’occasione da prendere al volo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio