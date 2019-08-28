L'agente di Llorente è nella sede dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Lukaku
Franck Trimboli, l'agente dell'attaccante svincolato Fernando Llorente, è nella sede dell'Inter. Il calciatore potrebbe fare la riserva al belga Romelu Lukaku. Llorente conosce già il mister Conte per...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 21:24
Franck Trimboli, l'agente dell'attaccante svincolato Fernando Llorente, è nella sede dell'Inter. Il calciatore potrebbe fare la riserva al belga Romelu Lukaku. Llorente conosce già il mister Conte perchè lo aveva allenato quando era alla Juventus.
Fonte: Ansa