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L'agente di Llorente è nella sede dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Lukaku

Franck Trimboli, l'agente dell'attaccante svincolato Fernando Llorente, è nella sede dell'Inter. Il calciatore potrebbe fare la riserva al belga Romelu Lukaku. Llorente conosce già il mister Conte per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 21:24
L'agente di Llorente è nella sede dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Lukaku -
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Franck Trimboli, l'agente dell'attaccante svincolato Fernando Llorente, è nella sede dell'Inter. Il calciatore potrebbe fare la riserva al belga Romelu Lukaku. Llorente conosce già il mister Conte perchè lo aveva allenato quando era alla Juventus.

Fonte: Ansa

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