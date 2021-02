M.Quarta: “Inter? Abbiamo fame di vittoria, dobbiamo riscattare l’eliminazione in Coppa Italia”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, protagonista di un’ottima prestazione nell’ultima uscita in campionato, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina per parlare della sfida con il Torino e della sfida di Venerdì 5 Febbraio contro l’Inter. Ecco le sue parole:

TORINO “È stata una partita difficile, come sempre quando si rimane in nove. Abbiamo dovuto tirare fuori tutto il nostro carattere per portare a casa il punto”.

INTER “Contro l’Inter sarà una gara molto difficile, loro stanno lottando per lo scudetto. Noi però abbiamo tanta voglia di vincere anche per riscattare la sconfitta in Coppa Italia proprio con l’Inter.”

Piccola curiosità: il giocatore non ha risposto alla domanda sul graffio di Lukaku in occasione dei Quarti di Finale di Coppa Italia”.

SOPRANNOME “Il mio soprannome? E’ “El Chino” come Recoba ed anche se non gioco come lui è un onore essere soprannominato così”.

FIORENTINA “A Firenze sto bene così come la mia famiglia, la Fiorentina è un grande club”.

