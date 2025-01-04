Kean VS Lukaku, duello tra panzer: Moise a caccia del primo gol contro il Napoli

La Fiorentina non può che mettersi nelle mani, anzi nei piedi e nella testa, di Kean

Se il Napoli si aggrappa a Romelu Lukaku, la Fiorentina non può che mettersi nelle mani, anzi nei piedi e nella testa, di Moise Kean. E' un duello tra panzer quello che si disputa stasera al Franchi tra il centravanti belga e quello che il ct Luciano Spalletti, atteso in tribuna, considera ormai imprescindibile in azzurro. Il bilancio è a favore del panterone piemontese che è già arrivato a quota 11 in campionato. Contro i 6 di Big Rom.

Come lui... Per andare a ritrovare un attaccante italiano finito in doppia cifra alla Fiorentina, bisogna scorrere l'album dei campionati e ripescare la stagione 2019-20 di Federico Chiesa, oggi triste e milionario a Liverpool. Fede ne fece 10, il suo record peraltro in A, ma in 34 partite.

Terremoto Moise non ha ancora chiuso il girone di andata e ne ha timbrato uno in più. Insomma, come lui nessun italiano mai. Per ora Firenze e la Fiorentina se lo godono e sperano che porti la squadra, quinta come la Juve, il più in alto possibile. Poi da giugno si parlerà tanto, ma tanto, di Kean perché la clausola da 52 milioni permette a chi vuole investire su un centravanti di 24 anni forte, potente, bomber di portarselo via serenamente. Per uno che è già stato a 19 anni all'Everton e a 20 al Paris Saint Germain cambiare il destino e la destinazione non sarebbe affatto un problema.

La Fiorentina e il suo tecnico, Raffaele Palladino, preferiscono pensare all'oggi. Sperando che il rapper Kean, dopo aver fatto gol alla Juve, suo ex club, ma l'incubo dei fiorentini, ne faccia uno o più di uno anche al Napoli, squadra alla quale non ha mai segnato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-in-estate-si-parlera-tanto-di-kean-ha-una-clausola-da-52-milioni-permette-a-chiunque-di-investirci/283343/