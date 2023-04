Nainggolan commenta i cori razzisti dei tifosi della Juve per Lukaku: “Cosa ti aspettavi là?”

Romelu Lukaku qualche ora fa ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con un commento in merito ai cori razzisti di ieri sera dell’Allianz Stadium. Un post social dove l’attaccante ha consentito il commento solo a suoi amici stretti e contatti ufficiali del social, non alla gente comune. Tanti i commenti di solidarietà, tra cui Mbappé, Onana e tanti altri. Tra questi, Radja Nainggolan, centrocampista ora alla SPAL ed ex compagno di Nazionale di nel Belgio, che ha scritto: “Cosa ti aspettavi là?”, ovviamente riferendosi alla casa della Juventus, l’Allianz Stadium. E’ noto come Nainggolan sia sempre stato contro la Juve e i suoi tifosi, per diverse frasi dette in passato e anche sui social il centrocmapista continua la sua campagna contro i bianconeri.