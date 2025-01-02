Denis: "Kean è più completo di Lukaku. Folorunsho è duttile, può giocare anche al posto di Bove"

L'ex attaccante del Napoli German Denis ha parlato di Fiorentina, soprattutto di Kean, Folorunsho ma anche del neo arrivato Valentini

German Denis, ex giocatore tra le altre di Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare la prossima sfida di campionato tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole:

Sulla Fiorentina: "Con la Juventus ha portato a casa un buon risultato, e secondo me giocando bene. La partita col Napoli sarà bellissima per gli spettatori, è un momento buono per entrambe. Il Napoli è vero che non ha un bellissimo gioco, ancora non abbiamo visto l’idea di Conte. Però devo dire che anche quando non gioca bene, vince, ed è molto importante."

Su Lukaku e Kean: “Lukaku fa un lavoro enorme in fase di non possesso, lavora molto per la squadra, mentre Kean è più un finalizzatore, ma fa tanto anche quando la squadra non ha la palla. A mio parere è un giocatore molto più completo.”

Su Folorunsho: “Folorunsho è un giocatore in crescita, gli è servito molto andare al Verona, ha intensità e può giocare sia a centrocampo che mezza punta. Secondo me può giocare anche al posto di Bove, si adatta molto in base dell’idea del mister, è duttile. Per esempio, ha fatto anche il trequartista. Fa anche gol, ha un bel tiro da fuori, solo che a Napoli non ha avuto continuità.”

Su Valentini: “Valentini fisicamente è forte, bravo nell’anticipo, dovrà ripulirsi un po’ sul discorso tattico ma è un difensore forte. Assomiglia un po’ a Quarta, forse però Nicolas è più veloce. Lo puoi utilizzare anche nella costruzione del gioco dal basso, quindi è adatto al gioco della Fiorentina.”

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