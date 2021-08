Gazzetta, Vlahovic, Tottenham pronto a fare all-in ma c’è anche l’Inter se parte Lukaku

Dovesse davvero arrivare la folle offerta da 130 milioni per Romelu Lukaku – e ingaggio monstre per il belga – l’Inter saluterebbe anche l’uomo immagine dell’era Conte, chiudendo dopo appena due anni un possibile ciclo vincente. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono due nomi cerchiati in rosso: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Due centravanti veri, molto diversi tra loro: il colombiano sarebbe una buona soluzione per strapotere fisico ed esperienza internazionale; il serbo darebbe un segnale di nuovo progetto a lungo termine: classe 2000, tecnica super e personalità da vendere, la 9 di Lukaku non sarebbe un peso ma uno stimolo in più per volare. Nessun contatto al momento, né con l’Atalanta né con la Fiorentina, ma Zapata e Vlahovic sono in prima fila per il dopo Lukaku.

Zapata resta il giocatore più simile a Romelu, ma l’Atalanta è bottega cara e parte da una richiesta di 45 milioni. Ce ne potrebbero volere addirittura di più per convincere Commisso a lasciar partire Vlahovic, già conteso dalle big d’Europa. Su di lui oggi è in vantaggio il Tottenham, che resta in attesa di capire il futuro di Kane: se la punta della nazionale va al City, gli Spurs sono pronti a fare all-in per il serbo della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

