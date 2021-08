Dall’Inghilterra: il West Ham molla la pista Zouma. Milenkovic resta un’opzione per gli Hammers

Futuro in Premier League per Nikola Milenkovic? Stando a quanto riporta Sky Sport Inghilterra, il West Ham è alla ricerca di un centrale difensivo. L’ipotesi però dell’interesse per Kurt Zouma del Chelsea è scartata. Stando a quanto riporta il giornalista Dharmesh Sheth, l’ingaggio elevato e la volontà del giocatore francese di non voler lasciare il club campione d’Europa avrebbe complicato la trattativa, tanto da definirla “improbabile”. Resta viva, invece, la pista che porta a Nikola Milenkovic. Il centrale serbo della Fiorentina piace al club londinese.

Di seguito il Tweet del giornalista inglese.

West Ham United unlikely to pursue deal for Chelsea defender Kurt Zouma. Around £4m apart in valuation & personal terms an issue. Zouma contract at Chelsea up in 2023 & happy to stay. West Ham remain in market for CB. Fiorentina’s Nikola Milenkovic an option #WHUFC #CFC #Zouma

— Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) August 3, 2021