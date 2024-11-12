Graziani: "Kean è incontenibile e dieci passi avanti a Lukaku, ha già triplicato il suo valore"

Per l'ex giocatore viola la Fiorentina deve tenere un profilo basso, ma se Kean mantiene questo ritmo è autorizzata a sognare

L'ex attaccante e allenatore della Fiorentina Ciccio Graziani, ha parlato a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, raccontando il momento della squadra viola:

La Fiorentina è in corsa per la Champions?

"La Fiorentina non deve pensare ma giocare e basta, se iniziano a pensare fanno danni. C'è bisogno di continuare a mantenere la striscia e l'umiltà. In più recupereranno Gudmundsson, giocatore importante. A fine girone d'andata fai un primo bilancio, a seconda della posizione di classifica allora potrai iniziare a porti degli obiettivi. Sognare non costa niente, ma facciamolo con i piedi per terra".

Kean oggi è più forte di Lukaku?

"In questo momento incide di più. Oggi Kean è dieci passi avanti, lui incide, cosa che Lukaku adesso non sta facendo. Non si sta ripetendo, è in difficoltà forse perché, come Lautaro, non ha fatto una preparazione adeguata. Ma se un palazzo non ha fondamenta basta poco per farlo crollare. Kean, invece, è incontenibile e credo la Fiorentina abbia già triplicato il suo valore".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Di Marzio annuncia: “Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra”

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