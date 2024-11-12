Di Marzio annuncia: "Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra"

I giallorossi per la panchina dopo aver sondato la pista Montella stanno virando verso l'usato sicuro, vicino l'ex tecnico del Cagliari

La telenovela riguardante il nuovo allenatore della Roma potrebbe presto concludersi. Stando alle ultime novità infatti, sembra che l'opzione più concreta per sostituire Ivan Juric possa essere rappresentata da Claudio Ranieri.

La corrente interna che spingeva per la scelta di un allenatore italiano sta ormai prendendo il sopravvento: il club va verso la scelta di un profilo di esperienza e legato all'ambiente giallorosso come Claudio Ranieri, che può davvero essere l'uomo giusto in questo momento.

Le strade portano a lui, e intanto l'ex allenatore del Cagliari sta viaggiando verso Londra dovrà incontrerà i Friedkin. C'è dunque una buona possibilità che Ranieri possa tornare, in modo da sedere nella panchina della Roma per la terza volta in carriera.

Anche Montella, attualmente CT della Turchia, era stato indirettamente sondato, ma la strada da percorrere è più complicata sia per le richieste di staff che per la clausola che lo lega alla nazionale turca.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Di Gennaro: “Palladino tra i migliori tecnici in questo avvio. Ha lavorato nella testa dei calciatori”

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