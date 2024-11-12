Di Gennaro: "Palladino tra i migliori tecnici in questo avvio. Ha lavorato nella testa dei calciatori"

L'ex calciatore ha analizzato i tecnici delle prime sei squadre della classifica, menzionando anche l'allenatore della Fiorentina

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, menzionando mister Palladino tra i migliori allenatori di questa prima fase di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

"Qual è il miglior tecnico dopo 12 giornate tra le prime sei della classifica? Gasperini. Poi metto Palladino e Baroni, che stanno facendo un grande lavoro. Baroni ha rivalutato il gruppo e rivitalizzato giocatori e ambiente. Palladino è partito molto male ma ha trovato delle soluzioni in corsa per cambiare e andare via in maniera spedita. Palladino ha lavorato nella testa dei calciatori".

Prandelli: “Palladino ha svegliato Kean come me con Vlahovic. Avrebbe trovato posto nella mia Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/prandelli-palladino-ha-svegliato-kean-come-me-con-vlahovic-avrebbe-trovato-posto-nella-mia-fiorentina/276711/