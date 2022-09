Alla fine della sua intervista a Sportitalia (CLICCA QUI PER LEGGERLA INTEGRALMENTE), il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha scherzato sull’eventualità di riprendere Dusan Vlahovic in viola: “Riprendere Vlahovic? No” poi ci ripensa e scherza: “Riprenderei Vlahovic solo come ha fatto l’Inter con Lukuku, per 10 milioni e con l’ingaggio pagato da loro” dice ridendo il patron viola.